В Красноярске пройдет Форум волонтеров специальной военной операции «Наша общая Победа»

Мероприятие объединит волонтерские организации с территорий Красноярского края, оказывающие поддержку участникам специальной военной операции по разным направлениям — от сбора гуманитарной помощи, ее изготовления, до оказания помощи по социальной адаптации участников СВО и членов их семей. Также в мероприятии примут участие участники специальной военной операции, члены муниципальных общественных палат и актив регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, представители органов власти и лидеры религиозных конфессий.