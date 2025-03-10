В Красноярске пройдет Форум волонтеров специальной военной операции «Наша общая Победа»

Мероприятие объединит волонтерские организации с территорий Красноярского края, оказывающие поддержку участникам специальной военной операции по разным направлениям — от сбора гуманитарной помощи, ее изготовления, до оказания помощи по социальной адаптации участников СВО и членов их семей. Также в мероприятии примут участие участники специальной военной операции, члены муниципальных общественных палат и актив регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, представители органов власти и лидеры религиозных конфессий.
Участники форума обсудят актуальные вопросы деятельности волонтерских объединений, а также перспективы развития гуманитарного движения, в том числе организацию добровольческой деятельности в сфере адаптации ветеранов СВО к мирной жизни и оказанию регулярной помощи семьям участников СВО.
Мероприятие пройдет в Доме Дружбы народов Красноярского края.
Кроме деловой части, также в день форума будут организованы консультации по вопросам организации юридической, психологической и социальной помощи участникам СВО и их семьям.