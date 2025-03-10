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Трамп: США почти прекратили паузу в обмене разведданными с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти прекратил приостановку обмена разведывательными данными с Киевом. Он добавил, что ждет хороших результатов от предстоящих переговоров делегаций двух стран в Саудовской Аравии.

Источник: AP 2024

«Мы почти это сделали», — сказал Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность отмены решения по разведданным (цитата по Reuters).

Президент США также выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Украиной. По его словам, на этой неделе Вашингтон и Киев добьются «большого прогресса». При этом он добавил, что Украина пока не продемонстрировала достаточного желания мира для возобновления американской помощи.

После спора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского отношения двух стран обострились. 4 марта Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву. На следующий день стало известно, что США также перестали предоставлять Украине разведданные.