Трамп: США почти прекратили паузу в обмене разведданными с Украиной

«Мы почти это сделали», — сказал Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность отмены решения по разведданным (цитата по Reuters).
Президент США также выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Украиной. По его словам, на этой неделе Вашингтон и Киев добьются «большого прогресса». При этом он добавил, что Украина пока не продемонстрировала достаточного желания мира для возобновления американской помощи.
После спора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского отношения двух стран обострились. 4 марта Вашингтон приостановил всю военную помощь Киеву. На следующий день стало известно, что США также перестали предоставлять Украине разведданные.