Трамп: США почти прекратили паузу в обмене разведданными с Украиной

Президент США также выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Украиной. По его словам, на этой неделе Вашингтон и Киев добьются «большого прогресса». При этом он добавил, что Украина пока не продемонстрировала достаточного желания мира для возобновления американской помощи.