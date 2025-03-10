Дональд Трамп резко ответил на вопрос журналиста про Владимира Путина: Речь шла о якобы неуважении

Журналист из американской газеты The Washington Post задал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу провокационный вопрос. Он заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы выказывает неуважение, продолжая наносить удары по военным объектам Украины. В ответ на провокацию Дональд Трамп осадил журналиста.
Он переспросил корреспондента, тем самым подчеркнув, что ничего подобного в отношении Владимира Путина нет. Кроме того, Дональд Трамп узнал, какое издание представляет журналист. Когда корреспондент ответил на вопрос, американский лидер предупредил, что газета The Washington Post «в значительной степени лишилась доверия».
«Он проявляет неуважение ко мне?» — отреагировал президент США на уловку журналиста.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что у глав государств всегда были хорошие отношения. Американский лидер уверен, что Владимир Путин нацелен на мир и намерен положить конец конфликту.