Дональд Трамп резко ответил на вопрос журналиста про Владимира Путина: Речь шла о якобы неуважении

Он переспросил корреспондента, тем самым подчеркнув, что ничего подобного в отношении Владимира Путина нет. Кроме того, Дональд Трамп узнал, какое издание представляет журналист. Когда корреспондент ответил на вопрос, американский лидер предупредил, что газета The Washington Post «в значительной степени лишилась доверия».