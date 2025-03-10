Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отказался снять арест с особняка и счетов бывшего замминистра Иванова

Речь идет про особняк в центре Москвы, 43 банковских счета, 14 гектаров земли, автомобили, мотоциклы и катера.

Московский городской суд подтвердил законность продления ареста имущества, принадлежащего бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении обеспечительных мер в отношении имущества, фигурирующего в деле. Среди арестованных активов значатся особняк в Чистом переулке в Москве, зарегистрированный на ООО «Дворянское гнездо», участок земли площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом в Тверской области площадью 2,5 тысячи квадратных метров и банный комплекс в 420 квадратов. В общей сложности наложен арест на земельные владения общей площадью около 14 гектаров.

Помимо недвижимости, суд продлил арест средств, находящихся на 43 банковских счетах в трех российских банках. Ограничения также распространяются на 37 единиц транспорта, включая коллекцию ретроавтомобилей. Среди них редкие модели Packard 1942 года, британский родстер Triumph 1800 1948 года, Chevrolet 1941 года и советский «Москвич-412» 1969 года. В списке арестованного имущества также значатся 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, мотороллер с мотоколяской и катер для рыбалки.

Ранее Мосгорсуд принял решение оставить в СИЗО соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову.