Суд отказался снять арест с особняка и счетов бывшего замминистра Иванова

Московский городской суд подтвердил законность продления ареста имущества, принадлежащего бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении обеспечительных мер в отношении имущества, фигурирующего в деле. Среди арестованных активов значатся особняк в Чистом переулке в Москве, зарегистрированный на ООО «Дворянское гнездо», участок земли площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом в Тверской области площадью 2,5 тысячи квадратных метров и банный комплекс в 420 квадратов. В общей сложности наложен арест на земельные владения общей площадью около 14 гектаров.
Помимо недвижимости, суд продлил арест средств, находящихся на 43 банковских счетах в трех российских банках. Ограничения также распространяются на 37 единиц транспорта, включая коллекцию ретроавтомобилей. Среди них редкие модели Packard 1942 года, британский родстер Triumph 1800 1948 года, Chevrolet 1941 года и советский «Москвич-412» 1969 года. В списке арестованного имущества также значатся 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, мотороллер с мотоколяской и катер для рыбалки.
Ранее Мосгорсуд принял решение оставить в СИЗО соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову.