Суд отказался снять арест с особняка и счетов бывшего замминистра Иванова

Помимо недвижимости, суд продлил арест средств, находящихся на 43 банковских счетах в трех российских банках. Ограничения также распространяются на 37 единиц транспорта, включая коллекцию ретроавтомобилей. Среди них редкие модели Packard 1942 года, британский родстер Triumph 1800 1948 года, Chevrolet 1941 года и советский «Москвич-412» 1969 года. В списке арестованного имущества также значатся 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson, мотороллер с мотоколяской и катер для рыбалки.