Трамп усомнился в том, что Путин проявляет к нему «неуважение»

Между тем накануне Трамп сказал, что, несмотря на хорошие отношения с Путиным, он пытается продемонстрировать «жесткий» подход к России. Глава Белого дома напомнил, что во время своего первого срока вводил санкции в отношении Москвы, включая ограничения против газопровода «Северный поток-2», и первым принял решение о поставках оружия Киеву.