Трамп усомнился в том, что Путин проявляет к нему «неуважение»

Как отмечается в статье, во время брифинга на борту президентского самолета журналист Washington Post спросил у Трампа, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в его адрес со стороны Путина.
«Он проявляет неуважение ко мне?» — переспросил глава Белого дома.
А затем поинтересовался, в каком издании работает репортер. Получив ответ, Трамп заявил, что они «значительно утратили доверие».
Напомним, ранее Трамп не раз заявлял, что верит в намерение российского лидера урегулировать конфликт на Украине.
А еще отмечал, что Путин прошел с ним через «чертовски тяжелые времена», указывая на то, что во время его предыдущего президентского срока лидер РФ мог столкнуться с давлением из-за расследований о якобы связях республиканца с Россией.
Между тем накануне Трамп сказал, что, несмотря на хорошие отношения с Путиным, он пытается продемонстрировать «жесткий» подход к России. Глава Белого дома напомнил, что во время своего первого срока вводил санкции в отношении Москвы, включая ограничения против газопровода «Северный поток-2», и первым принял решение о поставках оружия Киеву.