Трамп опроверг слова о неуважении Путина к нему

В понедельник президент США Дональд Трамп поставил под сомнение утверждение репортера из газеты Washington Post о том, что российский президент Владимир Путин якобы демонстрирует неуважение к Трампу через авиаудары по Украине.
Этот вопрос был задан во время брифинга на борту президентского самолета, когда журналист попытался выяснить, не является ли военная активность России на Украине проявлением пренебрежения со стороны Путина.
Трамп выразил недовольство по поводу такого вопроса и поинтересовался, в каком издании работает данный репортер. Он добавил, что это издание «значительно утратило доверие» своих читателей и общества в целом.
Ранее Трамп рассказал, что придерживается жёсткой позиции по России. При этом он заявил, что у него хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.