Армия коммерсантов забирает у «Единой России» южный регион

В Астрахани назревает политический скандал из-за бунта тысяч предпринимателей.
В Астрахани назревает политический коллапс: тысячи местных бизнесменов объединились против властей из-за поднятия налогов и намерены создать коалицию в гордуме на выборах-2025. Обладая административным ресурсом почти в 200 тысяч человек, они выдвинут своих кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Город может выйти из-под влияния «Единой России». Тревогу уже бьют в Москве.
Астраханскую область с населением в 1 млн человек, почти не появляющуюся в федеральной политической повестке, неожиданно упомянули в Москве на круглом столе Фонда развития гражданского общества. Выступавший там сенатор Сергей Перминов (ЕР) отнес ее к сложным предвыборным регионам для партии власти. «В прошлом там была интересная оппозиционная история, наблюдалось противостояние между партийными проектами. В этом году там придется поработать», — говорил единоросс.
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По словам астраханских политиков и политологов, ситуация в регионе куда опаснее, чем ее описал сенатор. Сегодня там разворачивается настоящая политическая война между тысячами разгневанных решением властей бизнесменов и внутриполитическим блоком. Опасность в том, что стороны обладают примерно равным административным ресурсом.
Конфликт разгорелся после принятия гордумой 14 ноября 2024 года муниципального акта, который поднял налоги на недвижимость для бизнеса с 0,5% до 2%. Рост налога на имущество составил 400−700%. Решение о повышении ставки чиновники объяснили необходимостью пополнения городского бюджета. Изменения вступили в силу с января 2025 года.
«Предприниматели подсчитали, что сумма налога в конце 2026, которую им нужно будет заплатить, многократно превышает предыдущие показатели. У кого-то в шесть, в 10 и в 11 раз. Для нашего бизнеса это просто неподъемные налоги. Ситуация вызвала недовольство», — рассказал агентству юрист, защищавший права предпринимателей в астраханском суде, Дмитрий Ломакин.
Предприниматели подали коллективный иск в суд с тысячами заявленийФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Решение гордумы привело к массовым судебным искам от бизнесменов. За последующие несколько недель предприниматели создали чаты в социальных сетях, а количество участников перевалило за тысячу. С 4 февраля начались судебные заседания, бизнесмены подавали коллективные иски.
По словам депутата областной думы Евгения Дунаева (СРЗП), который принял сторону бизнесменов, количество исковых заявлений в областной суд к марту дошло до 1300. «Все начиналось с 20 человек. К следующему заседанию суда стало 100 заявлений, потом 400, потом 1300. На последнем заседании в зале суда было 300 предпринимателей из 1300, подавших заявления», — рассказал парламентарий.
На последнем, пятом заседании, которое состоялось 5 марта, суд отменил нововведения. Решение депутатов о повышении налоговой ставки признали недействительным.
Однако бизнесмены не намерены останавливаться на достигнутом. Депутат Дунаев сообщил агентству, что их группа претендует занять места в городской думе по итогам выборов в сентябре 2025 года. Это нужно им для того, чтобы не допустить повторных попыток пролоббировать изменения.
Административный ресурс группы, который может быть привлечен к выборам, составляет 180 тысяч человекФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
«Скоро будет создана некоммерческая организация “Комитет по спасению малого и среднего бизнеса”. Мы подготовили устав, регламент, а на следующей неделе изберем руководящие органы, председателя. Предприниматели поняли, что нужно объединяться. У нас появилось желание выдвигаться в гордуму», — сообщил Дунаев.
Общая численность сотрудников этих 1300 предпринимателей составляет 180 тысяч человек, отмечает депутат. Эта цифру можно считать административным ресурсом группы. Население всей Астрахани составляет 465 тысяч человек на 2024 год.
По информации агентства, пакет документов для выдвижения готовят уже три человека от группы. Кандидаты пойдут от «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Количество кандидатов, вероятно, будет увеличиваться.
В ЛДПР агентству подтвердили, что кандидаты от неформальной группы уже есть, и в партии готовы им помогать. «У нас есть некоторые представители, которые хотели бы пойти на выборы и попробовать себя. Они далеки от политики, но понимают, что это возможность помогать людям и отстаивать их права. Если такое желание есть, мы, конечно, поддержим», — сообщил URA.RU руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Астраханской области Тимофей Щербаков.
Протестно настроенные кандидаты будут избираться от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России’Фото: Игорь Меркулов © URA.RU.
Первый секретарь астраханского обкома КПРФ Сергей Севастьянов отказался комментировать ситуацию. «По телефону никакой информации не предоставляю», — сказал он.
Предприниматели могут стать серьезной угрозой для партии власти на выборах, считает политический обозреватель Андрей Гусий. «В Астраханской области нет промышленной базы или крупных федеральных игроков. Однако местные предприниматели могут создать проблемы. Любой бизнесмен в масштабе этого региона имеет вес. Их налоговые отчисления составляют большую часть бюджета. Их работники — это очень большая сила, с помощью которой кандидаты могут привлечь много голосов. Влияние у них есть», — отмечает эксперт.
Как сообщают источники агентства из региона, происходящее вызвало большое напряжение в правительстве региона. По словам инсайдеров, «Единая Россия» ставила перед собой задачу увеличить количество мест в гордуме по итогам выборов. По итогам голосования в 2020 году ЕР получила 22 мандата из 36. Согласно данным URA.RU, областное правительство еще не выходило на переговоры с недовольными.