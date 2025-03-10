Армия коммерсантов забирает у «Единой России» южный регион

В ЛДПР агентству подтвердили, что кандидаты от неформальной группы уже есть, и в партии готовы им помогать. «У нас есть некоторые представители, которые хотели бы пойти на выборы и попробовать себя. Они далеки от политики, но понимают, что это возможность помогать людям и отстаивать их права. Если такое желание есть, мы, конечно, поддержим», — сообщил URA.RU руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Астраханской области Тимофей Щербаков.