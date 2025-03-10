Радий Хабиров посоветовал властям Уфы обратить внимание на транспорт и уборку снега

— Это значит, что нужны новые школы, поликлиники и другие социальные объекты, — объяснил Радий Фаритович на заседании уфимского горсовета, где подводили итоги работы за прошлый год. — Нужно развивать и отдалённые территории, которые вошли в состав Уфы и являются её частью. Уфа действительно становится крупнейшей агломерацией в нашей республике. Поэтому особое внимание в последующие годы, и мы уже не раз это обсуждали, необходимо уделить отдалённым территориям нашей столицы. Там тоже живут уфимцы, и об этом, конечно, необходимо подумать.