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Глава МИД Ирана заявил, что ядерная программа страны всегда будет мирной

Аракчи отметил, что Тегеран не ведёт переговоры о своей ядерной программе под давлением.

Источник: Аргументы и факты

Иранская ядерная программа всегда была и будет оставаться мирной, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X*.

Кроме того, он отметил, что Тегеран не ведёт переговоры о своей ядерной программе под давлением вне зависимости от темы таких контактов.

«Переговоры и травля с диктатом — не одно и то же», — подчеркнул министр.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не может быть ядерного оружия. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не стремится оказывать давление на Иран.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.