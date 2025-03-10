Глава МИД Ирана заявил, что ядерная программа страны всегда будет мирной

Иранская ядерная программа всегда была и будет оставаться мирной, написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X*.
Кроме того, он отметил, что Тегеран не ведёт переговоры о своей ядерной программе под давлением вне зависимости от темы таких контактов.
«Переговоры и травля с диктатом — не одно и то же», — подчеркнул министр.
Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана не может быть ядерного оружия. При этом глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не стремится оказывать давление на Иран.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.