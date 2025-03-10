ВС РФ взяли под контроль 32 населенных пункта в Курской области

С августа 2024 года российские военные вернули под свой контроль 32 населенных пункта в Курской области, следует из данных Минобороны России.
Только за 8−9 марта подразделения группировки «Север» освободили семь населенных пунктов: Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Лебедевку, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.
В феврале под контроль России перешли Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово.
По информации Минобороны на 17 января, к тому моменту освобождено 63,2% территории Курской области, ранее занятой ВСУ — 801 квадратный километр из 1 268. В ходе январского наступления российские войска взяли Александрию, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое, а 31 января — Николаево-Дарьино.
В декабре 2024 года под контроль России перешли Плехово, Дарьино и Новоивановка.
Наибольшее число населенных пунктов было освобождено в сентябре — 12: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Ранее подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) после освобождения села Привольного в ДНР вступили в боевые действия в населенном пункте Вольное Поле.