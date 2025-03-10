ВС РФ взяли под контроль 32 населенных пункта в Курской области

По информации Минобороны на 17 января, к тому моменту освобождено 63,2% территории Курской области, ранее занятой ВСУ — 801 квадратный километр из 1 268. В ходе январского наступления российские войска взяли Александрию, Леонидово, Русское Поречное, Кругленькое, а 31 января — Николаево-Дарьино.