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РИА Новости: Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра Улюкаева

Суд рассмотрит дело экс-министра Улюкаева 10 марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Никулинский суд Москвы в понедельник, 10 марта, рассмотрит вопрос о снятии судимости с бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который попал в тюрьму за взяточничество. Об этом сообщили в суде.

«Заседание назначено на 9.30», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Согласно законодательству, суд сможет снять судимость в условии, если осужденный вел себя безупречно и погасил весь причиненный вред. После этого гражданин будет считаться несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.

Судимые не могут работать на госслужбе, в сфере образования, в адвокатуре, а также частными детективами. Кроме того, у них возникают проблемы при усыновлении детей или оформлении опеки.

Напомним, Улюкаева арестовали за получение взятки в особо крупном размере в ноябре 2018 года. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей.