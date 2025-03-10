Немецкий политолог Рар рассказал о панике в Европе из-за военных успехов РФ

Элиты Великобритании, Франции и Германии хотят сорвать переговоры Трампа и Путина, считает известный немецкий политолог Александр Рар. «Проигрыш России для них сейчас более важная цель, чем налаживание отношений с США. Ради предотвращения “русской угрозы” они готовы даже дистанцироваться от Америки, раз та пытается поладить с Россией», — сказал Рар в интервью aif.ru.
По мнению Рара, поведение либеральных элит объясняется желанием отстоять свою власть и систему ценностей. «Ради этого они готовы на всё. Население своих стран они морально готовят к войне с Россией, стремясь как-то оправдать ту политику, которую проводили последние три года. Они потратили кучу денег на Украину, поставили ей танки, ракеты, снаряды, а обещанной победы над Россией нет и не предвидится. И теперь их берет злость, смешанная с паникой», — добавил политолог.
Европейские лидеры понимают, что были слишком самонадеянны, когда убедили себя в том, что «Запад не может проиграть России», полагает Рар. «Но вместо того, чтобы признать крах своей политики, они не оставляют попыток “поставить Путина на место”. Даже если главный союзник, Вашингтон, наоборот, пытается с Путиным договориться и достичь мира на Украине», — заключил немецкий эксперт.
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