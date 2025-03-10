Немецкий политолог Рар рассказал о панике в Европе из-за военных успехов РФ

По мнению Рара, поведение либеральных элит объясняется желанием отстоять свою власть и систему ценностей. «Ради этого они готовы на всё. Население своих стран они морально готовят к войне с Россией, стремясь как-то оправдать ту политику, которую проводили последние три года. Они потратили кучу денег на Украину, поставили ей танки, ракеты, снаряды, а обещанной победы над Россией нет и не предвидится. И теперь их берет злость, смешанная с паникой», — добавил политолог.