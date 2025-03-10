Экс-депутат гордумы занялся строительством

Согласно Rusprofile, Павел Ширев также числится владельцем ныне ликвидированной некоммерческой организации «Автотранспортный союз города Перми». Ранее он занимал должность гендиректора ООО «Эдельвейс», ведущего деятельность сухопутного пассажирского транспорта, а позже возглавлял ООО «Пермский экспресс». В конце 2013 года занял должность руководителя муниципального предприятия «Горсвет». В 2015 году был уволен с поста.