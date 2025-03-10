Политолог Рар: за бравадой Макрона стоит желание потратить немецкие деньги

В то же время он выразил сомнение в способности европейцев полностью заместить военные поставки для Украины, если их прекратят США. «Эксперты считают, что потребуется 5−10 лет колоссальных вливаний в ВПК Европы, чтобы он вышел на нужные объёмы производства. Десятки лет европейцы полагались только на США и почти ничего не тратили на свою безопасность», — напомнил Рар.