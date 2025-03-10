Политолог Рар: за бравадой Макрона стоит желание потратить немецкие деньги

Предлагая Европе усиление её обороны и свой «ядерный зонтик» вместо американского, президент Франции Эммануэль Макрон не только бравирует статусом ядерной державы, но и стремится подзаработать. Об этом в интервью aif.ru заявил известный немецкий политолог Александр Рар.
«С одной стороны, Франция действительно не последняя страна в Европе. С другой, у нее нет таких мощных стратегических ядерных сил, как у США и России. Её атомное оружие имеет скорее оборонительный характер», — отметил Рар.
«Думаю, Макрон просто важничает и пытается показать, что Франция — лидер Европы. А еще за этой бравадой стоит желание подзаработать. Макрон хочет, чтобы немцы раскошелились и оплатили новую гонку вооружений в Европе», — добавил немецкий специалист.
В то же время он выразил сомнение в способности европейцев полностью заместить военные поставки для Украины, если их прекратят США. «Эксперты считают, что потребуется 5−10 лет колоссальных вливаний в ВПК Европы, чтобы он вышел на нужные объёмы производства. Десятки лет европейцы полагались только на США и почти ничего не тратили на свою безопасность», — напомнил Рар.
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