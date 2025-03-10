В Турции назвали наиболее походящее место для встречи Путина и Трампа

Местом проведения вероятных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать Стамбул, но это будет зависеть от политической линии Турции в сложившихся сегодня условиях. Такое мнение высказал турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.
«Возможность проведения переговоров в Стамбуле полностью зависит от того, какое место займет Турция в новом геостратегическом уравнении между США, Западом и Россией», — уточнил он в беседе с РИА Новости.
При этом, по его словам, «технически» лучшей страной для встречи Трамп и Путин является Турция, однако «с политической точки зрения» — Саудовская Аравия и Индия.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к встрече с американским коллегой без каких-либо предварительных условий, которые будут называться еще до встречи. Однако представитель Кремля подчеркнул, что на подготовку встречи президентов России и США потребуется время.