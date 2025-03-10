В Турции назвали наиболее походящее место для встречи Путина и Трампа

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к встрече с американским коллегой без каких-либо предварительных условий, которые будут называться еще до встречи. Однако представитель Кремля подчеркнул, что на подготовку встречи президентов России и США потребуется время.