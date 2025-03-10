В Приморье военнослужащие смогут работать в органах власти

Директор краевого департамента госслужбы и кадров Ольга Кудинова рассказала приморцам, что ждет военнослужащих. По словам главы ведомства, заявки будут принимать до конца марта 2025 года. Участники должны будут заполнить анкету и написать эссе о себе и своих достижениях. Следующим этапом будет тестирование, на него будет выделено три дня. Кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, пригласят на очное собеседование. Можно будет его пройти и по видеосвязи.