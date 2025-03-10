В Приморье военнослужащие смогут работать в органах власти

Региональная кадровая программа «Герои Приморья», стартовавшая 28 февраля, продолжается. Уже поступило 211 заявок на участие. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Директор краевого департамента госслужбы и кадров Ольга Кудинова рассказала приморцам, что ждет военнослужащих. По словам главы ведомства, заявки будут принимать до конца марта 2025 года. Участники должны будут заполнить анкету и написать эссе о себе и своих достижениях. Следующим этапом будет тестирование, на него будет выделено три дня. Кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, пригласят на очное собеседование. Можно будет его пройти и по видеосвязи.
Военнослужащим, прошедшим отбор, определят наставников из числа руководителей органов исполнительной власти и глав муниципалитетов, которые будут сопровождать их на пути обучения и трудоустройства.
Образовательный трек включает четыре очных модуля, онлайн-обучение, стажировки и защиту выпускной работы. Обучение стартует в сентябре 2025 года и продлится год. Участники изучат госполитику и систему госуправления, экономику и финансы, а во время стажировок познакомятся с внутренними процессами организации.
Результатом программы станет трудоустройство участников. Устроиться на работу приморцы смогут не только после окончания обучения, но и в процессе.
Регистрация проходит на официальном сайте программы geroi25.primorsky.ru. Проект поможет бывшим и действующим участникам спецоперации.