Количество депутатов от Ростовской области в Госдуме уменьшится

По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, всего в стране проживает 111,5 млн избирателей. Кроме того, появились четыре новых региона — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. В общей сложности от них в будущей Госдуме будет 7 депутатов. Москва, Московская область и Краснодар добавят к своим округам по одному. А ещё 10 регионов, среди которых есть и Ростовская область, уменьшат количество округов.