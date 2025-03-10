Количество депутатов от Ростовской области в Госдуме уменьшится

В 2025 году Центризбирком утвердит новые границы избирательных округов для выборов в Государственную думу — они пройдут в сентябре 2026 года. Как сообщает издание Donnews, в новом положении количество одномандатных округов от Ростовской области снизится с семи до шести. Связано это с уменьшением количества избирателей на 126 тысяч человек.
Всего в Госдуме 450 депутатов. Половина из них избирается по партийным спискам, а другая половина — по одномандатным округам.
По данным председателя ЦИК Эллы Памфиловой, всего в стране проживает 111,5 млн избирателей. Кроме того, появились четыре новых региона — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. В общей сложности от них в будущей Госдуме будет 7 депутатов. Москва, Московская область и Краснодар добавят к своим округам по одному. А ещё 10 регионов, среди которых есть и Ростовская область, уменьшат количество округов.
В Ростовской области зарегистрировано 3,1 млн избирателей.