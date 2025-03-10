Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие

ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и сотрудники дипмиссии провели презентацию, посвященную торгово-экономическому потенциалу Узбекистана в вармеде Чонград-Чанад — одной из ведущих провинций Венгрии, сообщает ИА «Дунё».

Источник: iStock

В ходе визита узбекской стороны в регион состоялись встречи с представителями местных властей, деловых кругов и образовательных учреждений.

В фокусе внимания находились вопросы активизации торгово-экономических связей, реализации инвестиционных и инновационных проектов, а также сотрудничества в области образования и культуры.

Правительственный комиссар Чонград-Чанад Ласло Сальго подчеркнул значимость углубления межрегионального партнерства, отметив необходимость активного взаимодействия с хокимиятом Сурхандарьинской области в рамках ранее подписанного меморандума.

говорится в сообщении

Кроме того, в Сегедском университете в сотрудничестве с инновационным кластером «Archenerg-Metal United» прошла встреча за круглым столом с участием ведущих компаний-членов инновационного кластера, специализирующегося на развитии возобновляемой энергетики и налаживании торговых связей.

Основной темой мероприятия стало развитие экономической кооперации между регионами двух стран.

Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерства, в том числе в сферах промышленного производства, науки, технологий и экологии. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения взаимодействия между университетами и участия представителей Узбекистана в международных мероприятиях экономического и культурного характера, проводимых в Венгрии.

говорится в сообщении

По итогам визита стороны договорились о конкретных шагах по развитию сотрудничества, включая реализацию совместных культурных и экономических инициатив, участие узбекских компаний и университетов в инвестиционных и инновационных проектах.