Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие

В ходе визита узбекской стороны в регион состоялись встречи с представителями местных властей, деловых кругов и образовательных учреждений.
В фокусе внимания находились вопросы активизации торгово-экономических связей, реализации инвестиционных и инновационных проектов, а также сотрудничества в области образования и культуры.
Правительственный комиссар Чонград-Чанад Ласло Сальго подчеркнул значимость углубления межрегионального партнерства, отметив необходимость активного взаимодействия с хокимиятом Сурхандарьинской области в рамках ранее подписанного меморандума.
Кроме того, в Сегедском университете в сотрудничестве с инновационным кластером «Archenerg-Metal United» прошла встреча за круглым столом с участием ведущих компаний-членов инновационного кластера, специализирующегося на развитии возобновляемой энергетики и налаживании торговых связей.
Основной темой мероприятия стало развитие экономической кооперации между регионами двух стран.
Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерства, в том числе в сферах промышленного производства, науки, технологий и экологии. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения взаимодействия между университетами и участия представителей Узбекистана в международных мероприятиях экономического и культурного характера, проводимых в Венгрии.
По итогам визита стороны договорились о конкретных шагах по развитию сотрудничества, включая реализацию совместных культурных и экономических инициатив, участие узбекских компаний и университетов в инвестиционных и инновационных проектах.