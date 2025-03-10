Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие

Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерства, в том числе в сферах промышленного производства, науки, технологий и экологии. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения взаимодействия между университетами и участия представителей Узбекистана в международных мероприятиях экономического и культурного характера, проводимых в Венгрии.