ВСУ атаковали Россию девятью беспилотниками. Военная операция, день 1111-й

«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — ответил американский лидер на вопрос о готовности возобновить помощь в случае подписания сделки по ресурсам.