ВСУ атаковали Россию девятью беспилотниками. Военная операция, день 1111-й

08:23 Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи в Великой Лепетихе, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Только врачи вернулись на станцию, как автомобиль атаковали две “Бабы-яги”, которые осуществили два сброса. К счастью, обошлось без пострадавших, медикам удалось спастись. Но вот машина вся выгорела. Вместе с оборудованием», — написал он.
08:20 Склад на площади 1,5 тыс. «квадратов» горит в Новокуйбышевске, где ночью сбили три украинских беспилотника, сообщило МЧС по Самарской области.
«Происходит горение в складском помещении, площадь пожара составляет 1 500 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет», — уточнили в министерстве.
08:18 Трамп надеется на успех по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, сообщило агентство Reuters.
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08:13 США почти прекратили приостановку обмена разведданными с Украиной, заявил Дональд Трамп.
08:12 ❗️ ВСУ предприняли очередную попытку атаки предприятий Самарской области, заявил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений — нет, все в штатном режиме», — уточнил глава региона.
08:08 Вчерашний ракетный удар ВСУ из американского оружия по рынку в Великих Копанях — целенаправленная и осознанная провокация, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Это сделали для срыва российско-американского диалога, объяснил он.
«Фашистское зверье не останавливается ни перед чем. Они всегда бьют по гражданским: старикам, женщинам, детям, фермерам, учителям, врачам», — добавил Кастюкевич.
08:05 Украина пока что не показала достаточного желания заключить мир для возобновления помощи со стороны США, заявил президент Дональд Трамп.
«Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней», — ответил американский лидер на вопрос о готовности возобновить помощь в случае подписания сделки по ресурсам.
08:02 ⚡️ В ночь на 10 марта дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Три сбили в Самарской области, по два в Воронежской и Орловской областях, еще по одному — в Белгородской и Курской областях.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1111-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.