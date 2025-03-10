КНДР запустила несколько баллистических ракет

26 февраля КНДР сообщила о проведении испытательного пуска стратегических крылатых ракет. Глава страны Ким Чен Ын сообщал, что они пролетели 1587 км и «точно попали в цель». Задачей пуска он назвал предупреждение «врагов, которые серьезно нарушают обстановку в сфере безопасности и способствуют эскалации», а также демонстрацию «готовности различных ядерных средств к применению».