Плановые учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.
Тренировочные мероприятия пройдут днем и вечером. Учения запланированы с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00.
«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в администрации Новороссийска.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.