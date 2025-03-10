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Учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 10 марта

В Новороссийске отработают отражение безэкипажных катеров и БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Плановые учения со стрельбами пройдут в Новороссийске 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Тренировочные мероприятия пройдут днем и вечером. Учения запланированы с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00.

«В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.