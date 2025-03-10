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Путин поручил обеспечить к 30 марта признание ветеранами всех участников СВО

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правительство России должно обеспечить к 30 марта признание ветеранами боевых действий всех, кто принимал участие в специальной военной операции. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень публикует пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Кабмину поручено законодательно обеспечить «отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции».

На встрече с работницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» внимание главы государства обратили на проблему с оказанием помощи тем, кто ушел на СВО добровольцем из мест лишения свободы. Путин подчеркнул, что не важно, как человек оказался на передовой, и пообещал равный ветеранский статус для всех участников боевых действий.