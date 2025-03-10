Путин поручил обеспечить к 30 марта признание ветеранами всех участников СВО

На встрече с работницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» внимание главы государства обратили на проблему с оказанием помощи тем, кто ушел на СВО добровольцем из мест лишения свободы. Путин подчеркнул, что не важно, как человек оказался на передовой, и пообещал равный ветеранский статус для всех участников боевых действий.