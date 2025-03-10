Радий Хабиров прокомментировал отставку экс-главы МВД по Башкирии Прядко

— Мы поблагодарили его за работу. На посту он был два года, но заслужил уважение жителей республики. Он очень компетентный, грамотный руководитель. Пожелаем ему успехов в дальнейшей работе, — сказал Хабиров во время оперативного совещания правительства Башкирии.