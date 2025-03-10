Команда Демешина обсудила реализацию новых проектов в Хабаровском крае

В Хабаровске прошла рабочая встреча между представителями правительства Хабаровского края и Газпромбанка, в ходе которой обсуждались перспективные инвестиционные проекты. Заседание возглавил исполняющий обязанности первого заместителя председателя регионального правительства Сергей Абрамов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В центре внимания переговоров находилось дальнейшее развитие ключевых инфраструктурных объектов края. В частности, участники встречи рассмотрели планы по расширению автомобильной дороги «Обход г. Хабаровска», строительству трассы М-12 в направлении Дальнего Востока, а также созданию скоростной железнодорожной магистрали «Хабаровск — Владивосток». Кроме того, обсуждалось возведение нового современного комплекса речного вокзала в столице края.
Одним из важных аспектов заседания стало обсуждение инициатив, направленных на развитие Хабаровска как современного и комфортного города. В рамках реализации мастер-плана столицы региона предполагается строительство баскетбольно-волейбольного центра, конгрессно-выставочного комплекса, а также гостиницы с водно-оздоровительным и развлекательным секторами в районе села Бычиха. Дополнительно рассматриваются проекты по созданию загородного гостиничного комплекса в селе Мичуринское и развитию спортивно-туристического центра «Хехцир».
Стоит отметить, что системная работа по привлечению инвестиций в регион продолжается на постоянной основе. Так, после заключения ключевых соглашений в рамках Восточного экономического форума стороны регулярно встречаются для обсуждения конкретных параметров и условий финансирования проектов. Регулярность встреч — примерно раз в три-четыре месяца — подчеркивает их практическую направленность и стремление к реальной реализации договоренностей.
Конкуренция между регионами Дальнего Востока за привлечение крупных инвесторов остается высокой, однако в последние годы Хабаровский край демонстрирует значительный прогресс в этом направлении. С приходом Дмитрия Демешина на пост губернатора регион смог наладить тесное сотрудничество с новыми стратегическими партнерами, а также углубить взаимодействие с уже существующими инвесторами.
Следует подчеркнуть, что реализация масштабных инфраструктурных инициатив невозможна без участия частного капитала. Губернатор и правительство региона активно взаимодействуют с представителями бизнеса, привлекая их к совместной работе над развитием края. Такая стратегия приносит ощутимые результаты: уже сегодня на слуху успешные проекты, реализованные в партнерстве с властями, среди которых строительство объездной дороги вокруг Хабаровска.
Напомним, что ранее, в начале марта, Сергей Абрамов провел встречу в Москве с Павлом Бруссером. Переговоры были посвящены перспективам государственно-частного партнерства, а также внедрению передовых финансовых инструментов, направленных на развитие инфраструктуры региона.
Регулярные переговоры, проработка конкретных проектов и системное взаимодействие позволяют региону привлекать серьезные инвестиции, которые способствуют его экономическому росту и улучшению качества жизни жителей.