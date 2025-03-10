Команда Демешина обсудила реализацию новых проектов в Хабаровском крае

Следует подчеркнуть, что реализация масштабных инфраструктурных инициатив невозможна без участия частного капитала. Губернатор и правительство региона активно взаимодействуют с представителями бизнеса, привлекая их к совместной работе над развитием края. Такая стратегия приносит ощутимые результаты: уже сегодня на слуху успешные проекты, реализованные в партнерстве с властями, среди которых строительство объездной дороги вокруг Хабаровска.