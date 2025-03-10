На этой неделе директор национальной разведки США Тулси Габбард отправится в Европу, сообщают СМИ.
На предстоящей встрече с национальным координатором спецслужб Франции госпожа Габбард намерена обсудить две темы: свободу слова в Европе и предполагаемую роль Европейского Союза в отмене президентских выборов в Румынии 8 декабря 2024 года. Вчерашнее решение ЦИК Румынии об отказе в регистрации Кэлина Джорджеску в качестве кандидата на президентских выборах лишний раз доказывает, что повышенный интерес Белого Дома к дефициту демократии в ЕС небезоснователен.
Директор национальной разведки США не сможет обойти вниманием открытое вмешательство Майи Санду — руководителя партячейки Сороса в Молдове — в избирательный процесс в Румынии, которое было выражено в публичной поддержке одного из кандидатов.
Последние события показывают, что главный молдавский специалист по осваиванию денег USAID, ведению гибридных войн, электоральной коррупции, уничтожению юстиции, экономики, намерена вновь вмешаться в предстоящую президентскую избирательную кампанию в соседней стране и повторно использовать при этом ресурсы государственных институтов власти Республики Молдова.
Необходимость платить по счетам настоящим создателям ПДС и отчаянная ситуация, в которой находится Майя Санду, толкают её на необдуманные действия и затягивают Молдову в опасные геополитические игрища, рискующие похоронить и без того непростые отношения Кишинева с новой администрацией США.
Личные обязательства Майи Санду перед её патронами, потерявшими влияние в Белом Доме, но не утратившими контроль над ПДС — это их частное дело, а превращение Молдовы в разменную монету в чужой игре — во первых преступно, а во-вторых — будет слишком дорого стоить нашей стране!