На предстоящей встрече с национальным координатором спецслужб Франции госпожа Габбард намерена обсудить две темы: свободу слова в Европе и предполагаемую роль Европейского Союза в отмене президентских выборов в Румынии 8 декабря 2024 года. Вчерашнее решение ЦИК Румынии об отказе в регистрации Кэлина Джорджеску в качестве кандидата на президентских выборах лишний раз доказывает, что повышенный интерес Белого Дома к дефициту демократии в ЕС небезоснователен.