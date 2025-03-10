Представителя посольства Великобритании вызвали в МИД РФ

«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», —говорится в Telegram-канале МИД РФ.
Кроме того, по данным ведомства, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер (супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид) при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. ФСБ России также выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей национальной безопасности.
Ранее, в понедельник, сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла двух шпионов, которые работали под прикрытием в посольстве Британии в Москве. Уточнялось, что дипломатам предписано покинуть страну в двухнедельный срок.