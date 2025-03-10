Представителя посольства Великобритании вызвали в МИД РФ

Кроме того, по данным ведомства, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер (супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид) при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. ФСБ России также выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей национальной безопасности.