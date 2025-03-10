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Представителя посольства Великобритании вызвали в МИД РФ

Представителя посольства Великобритании вызвали в МИД РФ. Об этом 10 марта сообщили в дипведомстве.

«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», —говорится в Telegram-канале МИД РФ.

Кроме того, по данным ведомства, второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер (супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид) при получении разрешения на въезд в РФ намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. ФСБ России также выявила признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей национальной безопасности.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла двух шпионов, которые работали под прикрытием в посольстве Британии в Москве. Уточнялось, что дипломатам предписано покинуть страну в двухнедельный срок.