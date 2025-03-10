СМИ: Венгрия может сорвать продление санкций ЕС против России

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия примет решение, соглашаться ли на продление санкций против физических и юридических лиц из России и Белоруссии 10 марта, после того, как получит ответ на письмо со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас о гарантиях энергобезопасности для Будапешта. В январе Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.