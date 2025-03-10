«Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт отчасти экономил силы для большой битвы на следующей неделе по важному решению о продлении пакета санкций ЕС, который необходимо продлевать каждые шесть месяцев и который истекает 15 марта», — пишет издание.
Euractiv подчеркивает, что для продления санкций требуется единогласное положительное решение всех 27 стран-членов ЕС.
На фоне сигналов президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон может отменить санкции против РФ в рамках договоренностей по Украине, Будапешт может начать сопротивляться санкциям ЕС против РФ более активно, заключает издание.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия примет решение, соглашаться ли на продление санкций против физических и юридических лиц из России и Белоруссии 10 марта, после того, как получит ответ на письмо со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас о гарантиях энергобезопасности для Будапешта. В январе Сийярто заявил, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.