Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Они обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, такие как военное образование, боевая подготовка и миротворческая деятельность.
Руслан Жаксылыков отметил важность миротворческих миссий для Казахстана на международной арене и упомянул участие казахстанских офицеров в миссии ООН в Ливане вместе с итальянским контингентом как пример успешного сотрудничества.
Переговоры завершились подписанием меморандума о сотрудничестве в академической сфере и научных исследованиях между Национальным университетом обороны Казахстана и Центром высших оборонных исследований Италии.
Во время визита делегация также посетила морскую авиабазу Пратика-ди-Маре и военный аэропорт, где представители итальянской компании «Leonardo» показали боевые вертолеты и инструменты для автоматизированного управления войсками.
Кроме того, казахстанская делегация побывала на базе горной подготовки «Акуила», расположенной в 119 км от Рима, где ознакомилась с инфраструктурой, снаряжением и программой обучения военнослужащих Альпийского полка Сухопутных войск Италии.