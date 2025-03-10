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Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны в Новосибирске

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Новая ОЭЗ «Новосибирск» будет расположена на территории двух районов, находящихся рядом с областным центром. В рамках этого проекта планируется привлечение более 9,2 миллиардов рублей инвестиций и создание свыше 700 рабочих мест благодаря работе пяти компаний.

В пресс-службе отметили, что резиденты ОЭЗ планируют реализовать проекты по созданию двух транспортно-логистических центров и строительству завода по производству тротуарной плитки. Кроме того, в особой экономической зоне предполагается запуск предприятия по производству электротехнического оборудования и безотходной лесопильной линии.

Также сообщается, что новые особые экономические зоны будут созданы в Подмосковье и Вологодской области.