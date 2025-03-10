Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны в Новосибирске

В пресс-службе отметили, что резиденты ОЭЗ планируют реализовать проекты по созданию двух транспортно-логистических центров и строительству завода по производству тротуарной плитки. Кроме того, в особой экономической зоне предполагается запуск предприятия по производству электротехнического оборудования и безотходной лесопильной линии.