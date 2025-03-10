Министр обороны Казахстана метким выстрелом поставил точку в переговорах

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил важность миротворческой деятельности для Казахстана на международной арене. Он также подчеркнул значимость участия казахстанских офицеров в миссии «Временные силы ООН в Ливане», в составе итальянского контингента, как пример успешного сотрудничества.