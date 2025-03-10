Туск посоветовал США избегать высокомерия

Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX «окажется ненадежным поставщиком». Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его «маленьким человечком» и заявил, что замены для Starlink не существует.