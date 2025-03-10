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Туск посоветовал США избегать высокомерия

ВАРШАВА, 10 мар — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия.

Источник: AP 2024

«Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом», — написал польский премьер на английском языке на портале X.

Таким образом Туск прокомментировал перепалку в социальных сетях между американским предпринимателем Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.

Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX «окажется ненадежным поставщиком». Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его «маленьким человечком» и заявил, что замены для Starlink не существует.

Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.