Туск посоветовал США избегать высокомерия

«Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом», — написал польский премьер на английском языке на портале X.
Таким образом Туск прокомментировал перепалку в социальных сетях между американским предпринимателем Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX «окажется ненадежным поставщиком». Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его «маленьким человечком» и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.