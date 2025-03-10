Что происходит в Румынии после отказа Джорджеску в участии в выборах президента

«Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом. Более того, если Центральное избирательное бюро не проанализировало бы весь контекст кандидатуры, существует риск того, что при отсутствии последующего поручения Конституционного суда с такой проверкой кандидатура, затронутая существенными недостатками, будет зарегистрирована и пройдет через весь избирательный процесс, так что в конечном итоге Конституционный суд будет поставлен в положение признания недействительными результатов голосования из-за явного отсутствия существовавшего до подачи кандидатуры условия ее регистрации», — приводит цитату из решения румынского BEC «РИА Новости».