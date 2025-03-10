Что происходит в Румынии после отказа Джорджеску в участии в выборах президента

Как Джорджеску отказали в участии в выборах президента
Кэлин Джорджеску подал заявку на регистрацию в качестве участника президентской гонки в Центральное избирательное бюро (BEC) Румынии 7 марта. В тот же день Конституционный суд зарегистрировал две жалобы против участия Джорджеску в выборах. 8 марта судебный орган жалобы отклонил, пообещав довести тексты решений до BEC.
Пресс-служба BEC опубликовала официальное заявление после вынесения решения по Джорджеску. В нем отказ кандидату обоснован предыдущим решением Конституционного суда.
«Центральное избирательное бюро не может отдать приоритет анализу формальных аспектов этой кандидатуры в ущерб фундаментальным, уже решенным судом. Более того, если Центральное избирательное бюро не проанализировало бы весь контекст кандидатуры, существует риск того, что при отсутствии последующего поручения Конституционного суда с такой проверкой кандидатура, затронутая существенными недостатками, будет зарегистрирована и пройдет через весь избирательный процесс, так что в конечном итоге Конституционный суд будет поставлен в положение признания недействительными результатов голосования из-за явного отсутствия существовавшего до подачи кандидатуры условия ее регистрации», — приводит цитату из решения румынского BEC «РИА Новости».
Известно, что для участия в майских выборах в румынский избирком было подано четыре заявления от кандидатов. Регистрацию прошел только соперник Джорджеску по первым выборам в ноябре 2024 года — мэр Бухареста Никушор Дан. Победитель выборов, признанных недействительными, — Джорджеску — пока выбыл из президентской гонки. Но он может обратиться с обжалованием решения BEC в Конституционный суд в течение 24 часов.
Джорджеску отказ в регистрации назвал «прямым ударом в сердце демократии во всем мире».
Протесты после отказа BEC в регистрации Джорджеску
Решения BEC Румынии по Джорджеску ждали тысячи жителей страны. У здания Бюро собрались сторонники кандидата в президенты. После того как стало известно об отказе Джорджеску в регистрации, митингующие снесли временные ограждения вокруг Бюро, передает телеканал Digi24.
Забор у здания полицейские поставили заранее, предполагая, что решение об отказе кандидату в выборах может быть вынесено, что вызовет негативную реакцию активистов. Сторонники выбывшего кандидата ограждения разрушили. «Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения», — приводит «РИА Новости» сообщение Digi24.
Румынские оппозиционеры начали бросать бутылки и различные предметы в полицейских. Протестанты рассредоточились по центру Бухареста. Часть несогласных с решением BEC разожгла костры на бульваре, соединяющем площадь Университета и площадь Объединения. Adevarul приводит заявление BEC, в котором говорится, что для усмирения митингующих жандармы применяли ручные распылители со слезоточивым газом.
Представители оппозиции опубликовали сообщения о намерении продолжать протестные акции. Председатель партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион заявил, что с началом недели к протестам присоединятся новые люди, 99% из которых — мирные граждане. Он подчеркнул, что в акциях могут участвовать и провокаторы, которые будут пытаться отвлечь внимание полицейских и общественности от незаконного решения BEC.
Выборы в Румынии
Кэлин Джорджеску с «пророссийскими» лозунгами и программой уже одержал победу в первом туре выборов президента в Румынии в ноябре 2024 года. Он получил 22,94% голосов, обойдя соперницу Елену Ласкони. Она выступала за укрепление сотрудничества с НАТО и США. За нее проголосовали 19,18% избирателей.
Однако лидерство кандидата, который призывал к партнерству с Россией, 6 декабря было признано недействительным. Конституционный суд отменил итоги голосования из-за «серьезных нарушений», которые якобы подтвердили «рассекреченные документы» Высшего совета безопасности. Второй тур выборов, который был намечен на 8 декабря, отменили.
Прокуратура инициировала расследование, чтобы установить, были ли случаи вмешательства Джорджеску в выборы через соцсети. Также следователи ведомства взялись выяснить, причастна ли Россия к результатам голосования.
В январе Джорджеску и его сторонники провели ряд протестных мероприятий. Митингующие требовали, чтобы власти признали результаты ноябрьских выборов.
В феврале Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, среди которых призыв к действиям против конституционного строя, распространение лживых сведений во время избирательной кампании и даже создание организации фашистского толка.
Политик собрал более 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры и подал заявление на регистрацию в выборах президента Румынии в мае 2025 года. Его шансы принять участие в них остаются невысокими.