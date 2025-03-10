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В Казахстане акиматы ограничили в целях заимствования

АСТАНА, 10 мар — Sputnik. Министерство национальной экономики Республики Казахстан подготовило проект постановления «Об утверждении перечня целей заимствований местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы». Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Источник: Sputnik.kz

Документ разрабатывается в рамках реализации положений Бюджетного кодекса Республики Казахстан и направлен на поддержку социально-экономического развития регионов через выпуск государственных ценных бумаг.

отмечено в сообщении

Проект постановления предусматривает, что местные исполнительные органы смогут выпускать государственные ценные бумаги для обращения на внутреннем рынке с целью финансирования ряда приоритетных направлений в своих регионах.

Утвержденный перечень целей заимствований включает три ключевых направления:

Жилищное строительство — финансирование строительства, приобретения и выкупа жилья, а также участие в долевом строительстве в соответствии с Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».

Модернизация инфраструктуры — реконструкция, строительство и модернизация объектов, таких как очистные сооружения сточных вод, а также объектов тепло- и электроснабжения, в рамках реализации стратегии государственной планировки.

Реновация школ — обновление и модернизация образовательных учреждений с целью повышения качества школьного образования.

Проект постановления доступен для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» и будет открыт для комментариев и предложений до 28 марта.