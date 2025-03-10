В Казахстане акиматы ограничили в целях заимствования

Документ разрабатывается в рамках реализации положений Бюджетного кодекса Республики Казахстан и направлен на поддержку социально-экономического развития регионов через выпуск государственных ценных бумаг.
Проект постановления предусматривает, что местные исполнительные органы смогут выпускать государственные ценные бумаги для обращения на внутреннем рынке с целью финансирования ряда приоритетных направлений в своих регионах.
Утвержденный перечень целей заимствований включает три ключевых направления:
Жилищное строительство — финансирование строительства, приобретения и выкупа жилья, а также участие в долевом строительстве в соответствии с Законом Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве».
Модернизация инфраструктуры — реконструкция, строительство и модернизация объектов, таких как очистные сооружения сточных вод, а также объектов тепло- и электроснабжения, в рамках реализации стратегии государственной планировки.
Реновация школ — обновление и модернизация образовательных учреждений с целью повышения качества школьного образования.
Проект постановления доступен для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» и будет открыт для комментариев и предложений до 28 марта.