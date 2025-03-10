«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — указывается в сообщении.
МИД РФ: Лондон получит ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская сторона предупредила Великобританию, что Лондон получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с отзывом аккредитации некоторых сотрудников британского посольства в Москве.