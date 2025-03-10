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МИД РФ: Лондон получит ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская сторона предупредила Великобританию, что Лондон получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с отзывом аккредитации некоторых сотрудников британского посольства в Москве.

Источник: Агентство «Москва»

«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — указывается в сообщении.