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Лукашенко по случаю 8 Марта вручил госнаграды

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил в понедельник государственные награды, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Торжественная церемония, по традиции приуроченная к Международному женскому дню, состоялась 10 марта во Дворце Независимости в Минске.

Отмечается, что государственные награды были вручены женщинам из различных областей и регионов страны.

Вы олицетворяете собой нашу страну — любимую Беларусь. Красивую, талантливую, умную, устремленную в светлое будущее, где незыблемы нормальные, традиционные ценности, особенно семейные. А дети для нас — это вообще святое.

подчеркнул Лукашенко

Большинство женщин, присутствующих на церемонии, получили главную награду — Орден Матери.

Думаю, сегодня мужики меня простят, если скажу, что на ваших хрупких плечах во многом держится этот безумный мир. Ведь без надежного тыла даже армия хорошо воевать не сможет.

сказал Лукашенко

По словам президента, белорусские женщины сильны не только в семейном тылу — им покоряются и любые профессиональные вершины.

Самое главное, чтобы вы не переживали за своих детишек. Главное, что мы обязательно сделаем, пока я женский президент — мы создадим равные условия для всех детишек.

заключил глава государства