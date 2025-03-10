Лукашенко по случаю 8 Марта вручил госнаграды

Торжественная церемония, по традиции приуроченная к Международному женскому дню, состоялась 10 марта во Дворце Независимости в Минске.
Отмечается, что государственные награды были вручены женщинам из различных областей и регионов страны.
Вы олицетворяете собой нашу страну — любимую Беларусь. Красивую, талантливую, умную, устремленную в светлое будущее, где незыблемы нормальные, традиционные ценности, особенно семейные. А дети для нас — это вообще святое.
Большинство женщин, присутствующих на церемонии, получили главную награду — Орден Матери.
Думаю, сегодня мужики меня простят, если скажу, что на ваших хрупких плечах во многом держится этот безумный мир. Ведь без надежного тыла даже армия хорошо воевать не сможет.
По словам президента, белорусские женщины сильны не только в семейном тылу — им покоряются и любые профессиональные вершины.
Самое главное, чтобы вы не переживали за своих детишек. Главное, что мы обязательно сделаем, пока я женский президент — мы создадим равные условия для всех детишек.