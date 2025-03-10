Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит кадровый день в понедельник 10 марта 2025. Также глава государства вручит государственные награды. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Пул Первого».
«В честь Дня женщин самые достойные, талантливые и вдохновляющие белоруски получат заслуженные награды из рук Первого», — говорится в сообщении.
В рабочем графике Лукашенко, вероятно, запланировано и решение кадровых вопросов.
«Второе мероприятие в графике — то самое, которого все ждут», — анонсирует названный источник.
Александр Лукашенко назначил премьер-министра и главу Нацбанка в кадровый день 10 марта 2025 года. «Пул Первого» также назвал персоналии: главой правительства Беларуси стал Александр Турчин, возглавлявший Минскую область, а на пост председателя Правления Национального банка заступил экс-премьер Роман Головченко, сменив Павла Каллаура.
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