Депутаты Волгоградской области задумались о создании государственных УК

Депутаты Волгоградской областной думы подготовили пять вопросов губернатору и чиновникам по итогам работы администрации региона в 2024 году. Процедура формальная и ежегодная, в соответствии с уставом Волгоградской области. Среди прочего народные избранники хотят получить ответ на вопрос, планируется ли в регионе создание государственной управляющей организации многоквартирными домами.