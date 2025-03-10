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Депутаты Волгоградской области задумались о создании государственных УК

Облдума спросит об этом администрацию региона.

Депутаты Волгоградской областной думы подготовили пять вопросов губернатору и чиновникам по итогам работы администрации региона в 2024 году. Процедура формальная и ежегодная, в соответствии с уставом Волгоградской области. Среди прочего народные избранники хотят получить ответ на вопрос, планируется ли в регионе создание государственной управляющей организации многоквартирными домами.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на проект постановления облдумы, парламентариев интересует возможность создания в регионе муниципальных УК как, например, в Москве.

Также в перечне актуальных по мнению депутатов тем создание и модернизация инфраструктуры для реабилитации участников СВО и членов их семей, и меры их поддержки.

Еще один вопрос посвятили новой поликлинике в Светлоярском районе. Парламентариев интересует, будут ли использовать проект как типовой для строительства медучреждений в регионе.

Последний вопрос касается влияния единого налогового счета на исполнение бюджета региона.