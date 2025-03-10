Лавров: высказывания администрации Трампа по Украине «в целом обнадеживают»

«Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Дональда Трампа, в целом обнадеживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в нее Украины, — отметил министр. — Госсекретарь США Марко Рубио говорит о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств — крупных и малых. В ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и нашими единомышленниками против одиозной резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза».