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Лукашенко назначил Головченко председателем правления Нацбанка Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко, который до настоящего времени руководил правительством, председателем правления Нацбанка Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным. — Прим. БЕЛТА) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования», — сказал глава государства.

Президент поблагодарил Романа Головченко за то, что он согласился на эту должность.

«Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков. Вы туда не идете отдыхать. Но я полагаю, что отдых — это не то, что лег и лежу на диване. Это смена обстановки. Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства, сменив обстановку, вы немножко хоть расслабитесь. Может, не отдохнете. Но по моему замыслу вы точно не отдохнете, — отметил Александр Лукашенко. — Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем правительства».