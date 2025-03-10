Лукашенко назначил Головченко председателем правления Нацбанка Беларуси

«Абсолютно искренне хочу публично сказать, чтобы не было кривотолков. Вы туда не идете отдыхать. Но я полагаю, что отдых — это не то, что лег и лежу на диване. Это смена обстановки. Я так живу. И, думаю, у вас тоже такая жизнь. Поэтому после этого жуткого периода вашей работы председателем правительства, сменив обстановку, вы немножко хоть расслабитесь. Может, не отдохнете. Но по моему замыслу вы точно не отдохнете, — отметил Александр Лукашенко. — Я хочу, чтобы у нас в этой пятилетке как минимум экономикой занимались очень опытные, крепкие люди, организаторы и экономисты. Вы отлично знаете экономику на самом высоком уровне, работая председателем правительства».