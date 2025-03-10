Лукашенко назначил Турчина премьер-министром Беларуси

Турчин Александр Генрихович — премьер-министр Республики Беларусь.
Чем известен Александр Турчин?
Александр Турчин родился 2 июля 1975 года в Новогрудке. Трудовую карьеру начал в 1997 году на посту директора магазина, а через два года стал государственным налоговым инспектором в Новогрудском районе. Параллельно учился в Белорусском государственном экономическом университете.
После окончания вуза Турчин был главным контролером-ревизором Минфина по Новогрудскому району, затем по Гродненской области. В 2004 году Турчин был назначен начальником финансового отдела Кореличского райисполкома, а через три года он стал профильным заместителем председателя РИК.
Последующие пять лет, с 2010 по 2015 годы, Александр Генрихович работал в Минском областном исполнительном комитете. Он был председателем комитета экономики, позже — замглавы Минской области.
В 2015-м Турчин перешел на еще более ответственную должность — помощник президента Беларуси — главный инспектор по Гомельской области. В 2016-м назначен руководителем Аппарата Совмина, в 2018-м — первым вице-премьером страны. В декабре 2019 года Александр Турчин возглавил Минский облисполком.
В конце декабря 2024 года он был удостоен государственной награды — Ордена Отечества III степени.