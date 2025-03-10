Лукашенко назначил Турчина премьер-министром Беларуси

После окончания вуза Турчин был главным контролером-ревизором Минфина по Новогрудскому району, затем по Гродненской области. В 2004 году Турчин был назначен начальником финансового отдела Кореличского райисполкома, а через три года он стал профильным заместителем председателя РИК.