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Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии

Новым премьер-министром Белоруссии назначен Александр Турчин, с 2019 года возглавляший Минский областной исполнительный комитет. На этом посту он сменил Романа Головченко, который возглавит Нацбанк республики.

Источник: РИА "Новости"

«Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение», — сказал Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Роман Головченко был послом Белоруссии в ОАЭ (2013−2018 годах), а затем стал председателем Государственного военно-промышленного комитета республики. Должность премьер-министра он занял в июне 2020 года.

Александра Турчина в 2015 году назначили помощником президента Белоруссии — главным инспектором по Гомельской области. В 2016-м он руководил аппаратом правительства, а спустя два года стал первым вице-премьером. В декабре 2019 года Турчин возглавил Минский облисполком.

Правительство Белоруссии сложило полномочия после прошедших в стране 26 января президентских выборов. 3 марта Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в правительстве, при этом большинство министров сохранили свои посты.