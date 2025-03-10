Экстрадированным из Турции приморцем оказался экс-депутат парламента Приморья — источник

Из публичного поля Костюков выпал ориентировочно в октябре 2019 года. С этого же периода он прекратил посещать заседания комитета, в котором работал, и заседания краевого парламента, а также перестал вести соцсети. В ноябре 2019 года его вывели из состава регионального политсовета приморского отделения «Единой России». Источники ИА PrimaMedia делились, что в 2019—2020 гг. видели человека, похожего на Евгения Костюкова, в Таиланде.