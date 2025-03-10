Экстрадированным из Турции приморцем оказался экс-депутат парламента Приморья — источник

Представители правоохранительных органов Турецкой Республики 7 марта в аэропорту Стамбула передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России россиянина, который находился в международном розыске. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на 53 млн рублей. Речь идет о бывшем депутате фракции «Единая Россия» Заксобрания Приморья Евгении Костюкове. Осведомленный источник в силовых структурах подтвердил эту информацию ИА PrimaMedia. Экстрадированного гражданина уже доставили во Владивосток.
О передаче задержанного гражданина российской стороне сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что обвиняемый скрылся за пределами страны и был объявлен в международный розыск по инициативе УМВД России по Приморскому краю.
«В начале этого года разыскиваемого задержали за рубежом», — говорится в сообщении.
В МВД уточняют, что данный гражданин фигурирует в уголовном деле о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденном СУ СК по Приморью в феврале 2019 года.
В фигурирующем на видео МВД России гражданине узнается экс-депутат парламента Приморья Евгений Костюков, в 2019 году объявленный в федеральный розыск, а после, как следует из информации МВД России, и в международный. Совпадения не только внешние, но и в фактологии событий.
Источники ИА PrimaMedia в компетентных структурах подтвердили информацию, что переданный турецкой стороной мужчина — это Евгений Костюков. По данным собеседника агентства, он на сегодняшний день доставлен во Владивосток.
«Речь идет о Костюкове, это так, подтверждаем», — сказал источник.
По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год на территории Приморского края злоумышленник, фактически управляя деятельностью коммерческих организаций, организовал изготовление и последующее представление в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов, свидетельствовавших о якобы выполненных между организациями обязательствах. В результате мошеннических действий было похищено более 53 млн рублей.
Заксобрание Приморья в январе 2020 года досрочно прекратило полномочия депутата Евгения Костюкова по его заявлению, поступившему в профильный комитет электронным письмом. Освобождение его от полномочий прошло заочно ввиду отсутствия депутата.
Из публичного поля Костюков выпал ориентировочно в октябре 2019 года. С этого же периода он прекратил посещать заседания комитета, в котором работал, и заседания краевого парламента, а также перестал вести соцсети. В ноябре 2019 года его вывели из состава регионального политсовета приморского отделения «Единой России». Источники ИА PrimaMedia делились, что в 2019—2020 гг. видели человека, похожего на Евгения Костюкова, в Таиланде.
Всему этому предшествовали обыски в офисе связанной с Евгением Костюковым ООО «НПЦ “Современные климатические системы”» на Светланской, 83 во Владивостоке.
В парламент Приморья Евгений Костюков в 2016 году избирался по 9-му округу (часть Первореченского и Советского района Владивостока). До того, как появиться в Приморье, он пытался баллотироваться в Думу Хабаровска, но безуспешно.