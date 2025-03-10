Лукашенко назначил экс-главу Минской области Александра Турчина премьер-министром Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу белорусского правительства, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 10 марта на должность премьер-министра Беларуси президентом назначен Александр Турчин.
Напомним, что согласно Конституции Беларуси, премьер-министра страны назначает президент с предварительного согласия Палаты представителей. В пресс-службе отметили, что данная процедура была проведена.
Биография Александра Турчина.
Известно, что Турчин родился в 1975 году в Новогрудке. В 2002-м окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009-м — Академию управления при президенте Беларуси.
Свою трудовую деятельность будущий премьер начал в 1997-м с должности директора магазина колхоза «Авангард» Новогрудского района. В 1999-м он уже трудился государственным налоговым инспектором налогового госкомитета по Новогрудскому району. А до 2004-го занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по Новогрудскому району, а затем — и по Гродненской области.
С 2004-го Турчин возглавлял финотдел Кореличского райисполкома Гродненской области, в 2007-м стал замом главы Кореличского райисполкома. В период с 2010-го по 2015-й возглавлял комитет экономики, был замглавы Минского облисполкома. А в течении 2015−2016 годов был помощником президента — главным инспектором по Гомельской области.
С 2016-го Александр Турчин стал руководителем Аппарата Совмина, в 2018-м — первым вице-премьером. В 2019-м Турчин возглавил Минский облисполком.
Что сказал Лукашенко при назначении Турчина 10 марта 2025, президентские качества.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что он специально целыми блоками представляет вице-премьеров и министров, которые будут с ними работать. И заметил при назначении Турчина, что у него есть президентские качества.
— Я хочу, чтобы вы всегда помнили — у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть, — прокомментировал он.
Но здесь же Александр Лукашенко заметил, что Александру Турчину придется советоваться с экс-премьером и новым руководителем Нацбанка Романом Головченко. При этом глава страны сказала, в каком бы случае главы областей не пришли бы в правительство.
— Вы — председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство, — отметил он.
Еще Лукашенко сказал, что экс-главы областей осознают, что в правительстве «ответственность будет солидная», и что они будут управлять своими блоками.
— Вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас, — подытожил лидер республики.
Экономика Беларуси, 2025: экономический курс, первое заявление Александра Турчина 10 марта.
Новый премьер Беларуси Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет.
«Мое самое любимое выражение — “эволюция без революций”, — заметил Турчин.
Он подчеркнул, что на любой должности надо эволюционировать, и что «каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы».
В тоже время Турчин отметил:
«Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет». Премьер сказал, что самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие страны.
«Конечно, во главе угла — люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы», — подчеркнул Александр Турчин.
Вопросы экономики — первоочередные.
«Главная задача правительства — это обеспечить экономический рост, сбалансированный с другими макроэкономическими показателями», — сказал глава правительства.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко назначил премьер-министра и главу Нацбанка в кадровый день 10 марта. Экс-премьер Роман Головченко как раз и стал председателем Правления Национального банка Беларуси.