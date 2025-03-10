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Лукашенко назначил экс-главу Минской области Александра Турчина премьер-министром Беларуси

Лукашенко назначил экс-губернатора Александра Турчина премьер-министром Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу белорусского правительства, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 10 марта на должность премьер-министра Беларуси президентом назначен Александр Турчин.

Напомним, что согласно Конституции Беларуси, премьер-министра страны назначает президент с предварительного согласия Палаты представителей. В пресс-службе отметили, что данная процедура была проведена.

Биография Александра Турчина.

Известно, что Турчин родился в 1975 году в Новогрудке. В 2002-м окончил Белорусский государственный экономический университет, в 2009-м — Академию управления при президенте Беларуси.

Свою трудовую деятельность будущий премьер начал в 1997-м с должности директора магазина колхоза «Авангард» Новогрудского района. В 1999-м он уже трудился государственным налоговым инспектором налогового госкомитета по Новогрудскому району. А до 2004-го занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина по Новогрудскому району, а затем — и по Гродненской области.

С 2004-го Турчин возглавлял финотдел Кореличского райисполкома Гродненской области, в 2007-м стал замом главы Кореличского райисполкома. В период с 2010-го по 2015-й возглавлял комитет экономики, был замглавы Минского облисполкома. А в течении 2015−2016 годов был помощником президента — главным инспектором по Гомельской области.

С 2016-го Александр Турчин стал руководителем Аппарата Совмина, в 2018-м — первым вице-премьером. В 2019-м Турчин возглавил Минский облисполком.

Что сказал Лукашенко при назначении Турчина 10 марта 2025, президентские качества.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что он специально целыми блоками представляет вице-премьеров и министров, которые будут с ними работать. И заметил при назначении Турчина, что у него есть президентские качества.

— Я хочу, чтобы вы всегда помнили — у вас есть такие президентские склонности, как у меня. Вы можете резко крутануть, — прокомментировал он.

Но здесь же Александр Лукашенко заметил, что Александру Турчину придется советоваться с экс-премьером и новым руководителем Нацбанка Романом Головченко. При этом глава страны сказала, в каком бы случае главы областей не пришли бы в правительство.

— Вы — председатель в правительстве. И если бы я сказал, что у нас будет в правительстве диктатура, то, наверное, губернаторов я бы не подтянул в правительство, — отметил он.

Еще Лукашенко сказал, что экс-главы областей осознают, что в правительстве «ответственность будет солидная», и что они будут управлять своими блоками.

— Вот его блок, и он будет управлять этим блоком. Будь то экономика, строительство, сельское хозяйство или весь социальный блок. Наверное, это выгодно будет и для вас, — подытожил лидер республики.

Экономика Беларуси, 2025: экономический курс, первое заявление Александра Турчина 10 марта.

Новый премьер Беларуси Турчин объявил, что существенной коррекции экономического курса не будет.

«Мое самое любимое выражение — “эволюция без революций”, — заметил Турчин.

Он подчеркнул, что на любой должности надо эволюционировать, и что «каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы».

В тоже время Турчин отметил:

«Никакой существенной коррекции экономического курса, конечно, не будет». Премьер сказал, что самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие страны.

«Конечно, во главе угла — люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы», — подчеркнул Александр Турчин.

Вопросы экономики — первоочередные.

«Главная задача правительства — это обеспечить экономический рост, сбалансированный с другими макроэкономическими показателями», — сказал глава правительства.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко назначил премьер-министра и главу Нацбанка в кадровый день 10 марта. Экс-премьер Роман Головченко как раз и стал председателем Правления Национального банка Беларуси.