В настоящее время под контролем российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов находится шоссе P200 из Сумской области Украины в Суджу. По сути дела, эта единственная дорога, по которой сегодня осуществляется подвоз материальных средств (боеприпасов, горючего и продовольствия) для частей и соединений ВСУ, ведущих боевые действия в Курской области.