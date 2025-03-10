Эксперты оценили вероятность переговоров США и Ирана по ядерной сделке

Можно лишь предполагать, чего хочет от Ирана Трамп, исходя из требований в ходе его предыдущего президентского срока, полагает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. Тогда у американского лидера была максималистская позиция — Ирану предлагалось отказаться от всей ядерной программы и фактически капитулировать перед американцами и Израилем, остаться без защиты, которую он пытался создавать все эти годы. Тегеран не был готов пойти на это ни тогда, ни сейчас. Если позиция Трампа останется прежней, Иран не согласится на сделку.