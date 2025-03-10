Эксперты оценили вероятность переговоров США и Ирана по ядерной сделке

Интересы Ирана и США в контексте ядерной сделки
Станислав Лазовский, младший научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН характеризует тему диалога по ядерной программе Ирана как «всегда актуальную». Тегеран и Вашингтон ранее проводили переговоры по ядерной сделке. Были встречи делегаций, общение через посредников, но они не тиражировались в СМИ. Сейчас на фоне того, что Россия и США пытаются перезагрузить отношения, Дональд Трамп посчитал, что Москва может выступить отличным арбитром для заключения такой сделки.
Можно лишь предполагать, чего хочет от Ирана Трамп, исходя из требований в ходе его предыдущего президентского срока, полагает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. Тогда у американского лидера была максималистская позиция — Ирану предлагалось отказаться от всей ядерной программы и фактически капитулировать перед американцами и Израилем, остаться без защиты, которую он пытался создавать все эти годы. Тегеран не был готов пойти на это ни тогда, ни сейчас. Если позиция Трампа останется прежней, Иран не согласится на сделку.
«Тегеран же по-прежнему хочет снятия всех западных санкций, но сейчас это сложно представить. Иран находится не в той ситуации, чтобы диктовать условия. Фактически, мы видим готовность Ирана и Израиля наносить удары. И это пугает. Единственный, кому более или менее эти переговоры нужны, это Трамп. Вероятность того, что США снимут санкции с Ирана, мизерная», — полагает Смагин.
Пока непонятно, на основе чего стороны могут договориться. Если будет найден компромисс, то какие-то санкции будут сняты. Но есть большое сомнение, что Соединенные Штаты пойдут на снятие всех санкций, слишком большой их объем был введен в отношении Ирана. Шансов, что страны смогут договориться, мало.
Станислав Лазовский соглашается с тем, что из-за событий в Сирии и Ливане позиции Ирана в регионе ослаблены, а у Израиля они, наоборот, усилились. Поэтому переговорные позиции США в данном случае более сильные. Трамп, скорее всего, будет выдвигать более тяжелые условия для Ирана. То есть тот формат сделки, который был ранее, уже не реанимировать.
Еще во время первого президентского срока Трамп, несмотря на заявления МАГАТЭ о выполнении Ираном обязательств по СВПД, посчитал, что сделка была невыгодной для США, и в 2018-ом Штаты из нее в одностороннем порядке вышли. После чего были восстановлены санкционные ограничения для Ирана.
Думаю, Трамп будет настаивать на том, чтобы Иран полностью отказался от своей ядерной программы, а также, чтобы все инспекции МАГАТЭ, все отчетности были максимально прозрачны. Также США могут потребовать отказа Ирана от поддержки ХАМАС, «Хезболлы» и йеменских хуситов. На все это Иран вряд ли пойдет.
«Снять санкции или максимально их облегчить — таким будет главное требование Ирана», — уверен Лазовский. И на другие условия Тегеран вряд ли согласится. У Трампа могут быть какие-то другие предложения, но их сразу же отвергнут, прогнозирует эксперт.
Роль России в переговорах по ядерной сделке между США и Ираном
Россия не заинтересована в ударах по иранской территории. Такое развитие событий может стать «точкой неизвестности» — непонятно, что будет после этого, считает Никита Смагин.
Здесь много разных сценариев — от закрытия Ормузского пролива, ответного удара Ирана по американцам и Израилю, региональной войны, активизации оппозиции в Иране, которая может привести к гражданской войне или смене правящего режима. России все эти варианты не нужны, так как Иран является ее партнером и в развитие отношений с ним вложено немало усилий. И в целом это страна, которая достаточно близко находится к российской территории.
Для России посредничество — это определенный шаг в сторону налаживания диалога с США, уверен эксперт. Но для РФ гораздо более важная тема — украинский конфликт, именно здесь происходят более первостепенные процессы с точки зрения укрепления российско-американских отношений.
Включение России в переговорный процесс по ядерной программе Ирана может повысить градус антироссийских настроений в стране, стать дополнительным аргументом тем людям в Иране, которые говорят, что Россия может в случае чего предать какие-то иранские интересы лишь бы наладить отношения с Западом. Думаю, что это не будет иметь ключевого значения, потому что российско-иранские отношения носят сегодня долгосрочный характер.
«И у России есть четкое понимание, что полностью наладить отношения с Западом не получится, вернуться к ситуации до 2022 года тоже невозможно. Поэтому главная задача страны — развивать отношения с дружественными странами», — резюмирует Смагин.
Станислав Лазовский отмечает, что Россия ничего не потеряет, выступая арбитром на переговорах США — Иран. Кроме того, наличие хороших контактов у РФ с ХАМАС, «Хезболлой» и Израилем делает Москву идеальным переговорщиком при актуализации диалога США и Ирана.
Вероятность начала переговоров между США и Ираном
По мнению Станислава Лазовского, Россия может выступать глобальным арбитром, который ведет диалог со всеми сторонами по вопросу ядерной программы Ирана, однако потенциальный список посредников переговоров можно расширить.
В переговорном процессе США — Иран должна участвовать не только Россия. Было бы интересно увидеть на такой встрече Объединенные Арабские Эмираты. У этой страны тесные экономические связи с Ираном, США, а также с Россией. Думаю, что в такой связке можно многого достичь. Но в ближайшее время выйти на сделку маловероятно.
Автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин также уверен, что существуют разные варианты урегулирования ситуации вокруг ядерной сделки между США и Ираном, но шансы, что страны сядут за стол переговоров в обозримой перспективе, минимальны. В регионе на данный момент доминирует военный сценарий.
Мы пока не видим позиции, которая могла бы стать компромиссом, приемлемым и для США, и для Ирана. Трамп, заявив о возможности переговоров, свою четкую линию не обозначил.