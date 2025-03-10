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Турчин рассказал об экономическом курсе Беларуси

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие страны, сказал журналистам премьер-министр Беларуси Александр Турчин после своего назначения в понедельник.

Источник: Sputnik.by

Он заверил, что никакой существенной коррекции экономического курса в стране не будет, а развиваться система будет по принципу «эволюция без революций».

Самое главное — обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие нашей страны. Конечно, во главе угла люди, повышение их благосостояния, улучшение качества жизни. Вот основные направления нашей работы.

цитирует Турчина БелТА

Премьеру задали вопрос о том, есть ли необходимость менять что-то в экономике, чтобы она работала еще успешнее. Он отметил, что на любой должности, конечно, необходимо эволюционировать.

«И в должности председателя правительства, председателя Минского облисполкома… Каждый руководитель со своим приходом приносит что-то новое, новый взгляд на те или иные проблемы», — подчеркнул глава правительства.

Все будет хорошо

Турчин напомнил, что люди, занимающие в данный момент ключевые посты в Совмине, Администрации президента, а также руководящие должности в областях, много лет работали вместе и хорошо знакомы друг с другома. Поэтому знают, как развивать экономику.

«Есть ли проблемы? Конечно, есть. Мы их будем решать. Думаю, что все у нас получится и все будет хорошо», — заключил он.