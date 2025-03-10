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Стало известно о планах Норвегии по размещению ядерного оружия

Норвегия не планирует отказываться от самозапрета на размещение иностранного ядерного оружия. Об этом заявил посол Норвегии в России Роберт Квиле.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Дипломат дал комментарий RTVI. Он уточнил, что власти страны не дают никаких сигналов о том, что на территории Норвегии могут быть скорректированы самостоятельно введенные ограничения на установку ядерных боеголовок.

Роберт Квиле заявил, что ограничения Норвегии в военной и оборонной сфере, взятые страной в период Холодной войны и при вступлении в Североатлантический альянс, остаются актуальными.

Дипломат напомнил, что на территории Королевства запрещены:

  • дислокация военных баз других государств;
  • размещение ядерного оружия, в том числе союзников;
  • военные учения с участием иностранного воинского контингента в восточной части Финнмарка.

Квиле уточнил, что эти ограничения были приняты Норвегией самостоятельно и в одностороннем порядке.

«Это не юридическое обязательство. Оно не основано ни на каких соглашениях с кем-либо. Так что, с юридической точки зрения, конечно, мы вольны отменить их полностью. Но мы этого не делаем», — добавил дипломат для RTVI.

Комментарий Роберт Квиле дал на фоне возобновления Францией и Германией дискуссий о ядерном вооружении Европы. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил странам ЕС и Великобритании обсудить создание ядерного зонтика без использования ядерных боеголовок из США, так как союзник из-за океана демонстрирует «неопределенность в отношении будущих шагов».

Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ядерный щит Европы должны обеспечить Франция и Великобритания, так как Штаты могут отказаться обеспечивать защиту союзников по НАТО.