Стало известно о планах Норвегии по размещению ядерного оружия

Дипломат дал комментарий RTVI. Он уточнил, что власти страны не дают никаких сигналов о том, что на территории Норвегии могут быть скорректированы самостоятельно введенные ограничения на установку ядерных боеголовок.
Роберт Квиле заявил, что ограничения Норвегии в военной и оборонной сфере, взятые страной в период Холодной войны и при вступлении в Североатлантический альянс, остаются актуальными.
Дипломат напомнил, что на территории Королевства запрещены:
- дислокация военных баз других государств;
- размещение ядерного оружия, в том числе союзников;
- военные учения с участием иностранного воинского контингента в восточной части Финнмарка.
Квиле уточнил, что эти ограничения были приняты Норвегией самостоятельно и в одностороннем порядке.
«Это не юридическое обязательство. Оно не основано ни на каких соглашениях с кем-либо. Так что, с юридической точки зрения, конечно, мы вольны отменить их полностью. Но мы этого не делаем», — добавил дипломат для RTVI.
Комментарий Роберт Квиле дал на фоне возобновления Францией и Германией дискуссий о ядерном вооружении Европы. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил странам ЕС и Великобритании обсудить создание ядерного зонтика без использования ядерных боеголовок из США, так как союзник из-за океана демонстрирует «неопределенность в отношении будущих шагов».