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Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам — подробности

ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Генконсульство РУз в Стамбуле призвало узбекистанцев не принимать посылки от незнакомых лиц в аэропортах.

Источник: Sputnik.uz

Во время рейсов между Турцией и Узбекистаном неизвестные вам люди в аэропортах могут попросить доставить их посылку в Узбекистан. Они попытаются убедить вас, используя различные аргументы о лекарствах для тяжелобольного родственника или невозможности отправить посылку. Не верьте подобным объяснениям и ни при каких обстоятельствах не принимайте чужие посылки.

отмечается в сообщении пресс-службы Генконсульства

В дипучреждении рассказали о случаях ареста граждан республики за перевозку чужого нелегального груза, включая наркотики и поддельные документы:

2023 г. — В аэропорту Стамбула 27-летний гражданин Узбекистана согласился перевезти посылку по просьбе неизвестного лица и получил 10лет лишения свободы. При прохождении пограничного контроля в ней обнаружили крупную партию наркотиков;

2022 г. — Еще одного соотечественника приговорили к нескольким годам лишения свободы. Он возвращался из Антальи в Ташкент и по просьбе незнакомца согласился перевезти посылку. При досмотре в ней обнаружили поддельный паспорт и другие документы, а гражданина приговорили к нескольким годам лишения свободы.

«Ваша беспечность и доверие к незнакомым людям могут привести к серьезным уголовным последствиям», — предупредили дипломаты.

Они призвали граждан Узбекистана не давать себя обманывать и защищать свою безопасность.