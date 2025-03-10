Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам — подробности

Во время рейсов между Турцией и Узбекистаном неизвестные вам люди в аэропортах могут попросить доставить их посылку в Узбекистан. Они попытаются убедить вас, используя различные аргументы о лекарствах для тяжелобольного родственника или невозможности отправить посылку. Не верьте подобным объяснениям и ни при каких обстоятельствах не принимайте чужие посылки.
В дипучреждении рассказали о случаях ареста граждан республики за перевозку чужого нелегального груза, включая наркотики и поддельные документы:
2023 г. — В аэропорту Стамбула 27-летний гражданин Узбекистана согласился перевезти посылку по просьбе неизвестного лица и получил 10лет лишения свободы. При прохождении пограничного контроля в ней обнаружили крупную партию наркотиков;
2022 г. — Еще одного соотечественника приговорили к нескольким годам лишения свободы. Он возвращался из Антальи в Ташкент и по просьбе незнакомца согласился перевезти посылку. При досмотре в ней обнаружили поддельный паспорт и другие документы, а гражданина приговорили к нескольким годам лишения свободы.
«Ваша беспечность и доверие к незнакомым людям могут привести к серьезным уголовным последствиям», — предупредили дипломаты.
Они призвали граждан Узбекистана не давать себя обманывать и защищать свою безопасность.