Лукашенко: новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной

«Возьмите и посмотрите состав правительства. Начиная от премьер-министра, и особенно министров. Вы увидите, что я свое обещание выполнил. Пришли совершенно новые люди. Не сразу, постепенно. Некоторых мы вводили в состав правительства до выборов. Для того, чтобы показать людям, с кем будем работать. И самим же надо было посмотреть — втянутся в работу, будут тащить этот воз или нет и так далее», — сказал глава государства.
«Вы видели, что некоторых пришлось заменить. Не потому, что они не тянули. Потому, что, наверное, мы ошиблись, и Администрация, и я, назначая их. Есть такие люди, которые умеют копать-копать или бурить. Как Трамп говорит: “Бури, детка, бури!” Вот они копают, бурят, а эта чиновничья работа им никак не подходит», — отметил Александр Лукашенко.
Часть кадровых решений связана с необходимостью ротации: «Сегодняшние и прежние назначения или освобождения меньше всего касаются вопросов профессионализма. Все люди профессиональные. Ошибок почти мы не допустили в кадровом отношении. Это связано с перестановкой».
«Новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной, — подчеркнул Президент. — Действительно пришло к управлению страной, главным блоком (в правительстве. — Прим. БЕЛТА) новое поколение. Абсолютно новое. Это люди, которым чуть за 40, 50. Это то поколение, которые сегодня должно, получив опыт, научившись кое-чему у старшего поколения, двигать нашу страну вперед».
Конечно, во власти при этом остаются и представители более старшего поколения. «Ну так и должно быть. Потихоньку, потихоньку и мы отойдем», — заметил белорусский лидер.
Преемственность и ставка управленцев с большим опытом, наряду с обновлением кадров, имеет место и при формировании правительства. Например, среди вице-премьеров в этом плане Александр Лукашенко выделил первого вице-премьера Николая Снопкова и вице-премьера Анатолия Сивака.
«Анатолий Александрович, вы совсем молодой человек. Вам придется еще побегать, и прилично. Может быть, и полегче какую-то надо было бы работу. Но пока у нас некем заменить вас. Нет специалиста в этой сфере (он курирует сферы транспорта, строительства и ЖКХ. — Прим. БЕЛТА) сильнее, чем Сивак. Это искренне я вам говорю. Когда мне предложили несколько вариантов, я вижу, что вы будете значительно сильнее. Ну и вы понимаете, что нельзя обновить весь состав вице-премьеров. Поэтому Николай Геннадьевич и вы с очень серьезными нагрузками остаетесь в правительстве, и я на вас очень-очень рассчитываю», — заявил Александр Лукашенко.
Тем не менее Президент указал на необходимость и для этих топ-чиновников думать о том, чтобы со временем подготовить себе смену. «Вся ваша беда в том, что вы неплохо выполняете свои функции и не подготовили себе замену, чтобы вас двигать дальше, — сказал Александр Лукашенко. — Вы не выжигайте вокруг себя поле или делайте так, чтобы оно не выжигалось. Растите достойных, толковых экономистов, людей».
Президент подчеркнул, что подготовить достойную смену важно для будущего страны. «Им надо будет взять страну и вести дальше. Ну, а мы уже с внуками будем наблюдать, как вы будете дальше работать. Не волнуйтесь, не сегодня, а когда скажете, мы в сторону уйдем, а вам карты в руки», — сказал глава государства.