Лукашенко: новое поколение, как было обещано, сегодня управляет страной

«Анатолий Александрович, вы совсем молодой человек. Вам придется еще побегать, и прилично. Может быть, и полегче какую-то надо было бы работу. Но пока у нас некем заменить вас. Нет специалиста в этой сфере (он курирует сферы транспорта, строительства и ЖКХ. — Прим. БЕЛТА) сильнее, чем Сивак. Это искренне я вам говорю. Когда мне предложили несколько вариантов, я вижу, что вы будете значительно сильнее. Ну и вы понимаете, что нельзя обновить весь состав вице-премьеров. Поэтому Николай Геннадьевич и вы с очень серьезными нагрузками остаетесь в правительстве, и я на вас очень-очень рассчитываю», — заявил Александр Лукашенко.