Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров с Украиной в Джидде

По данным The Economist, украинская сторона опасается, что встреча может закончиться шантажом, тактикой затягивания или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России. Собеседники издания отметили, что в случае провала переговоров у Киева вряд ли будет еще один шанс и Соединенные Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат».